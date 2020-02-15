Son Dakika | Denizlispor'da Mehmet Özdilek'e istifa şoku! 'Burası Beşiktaş değil'

Süper Lig'de oynanan Denizlispor - Kayserispor maçında konuk takım Kayserispor golü bulunca Denizlispor taraftarları isyan etti.

7 maçtır kazanamayan takımlarının Kayserispor karşısında yenik duruma düşmesine sinirlenen ev sahibi takımın taraftarları, Mehmet Özdilek'i istifaya çağırdı.

Denizlispor taraftarları, Özdliek için ''Burası Denizli, Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın çocuğu Mehmet Özdilek'' şeklinde tezahürat yaptı.

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