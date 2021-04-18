Son dakika: Denizlispor'da Hakan Kutlu istifa etti!

Süper Lig'de dün evinde BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan ve son sıradan kurtulamayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

Hakan Kutlu, BB Erzurumspor yenilgisinin ardından gelen istifa sorusuna; "İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız." demişti.

DENİZLİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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