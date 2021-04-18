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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Denizlispor'da Hakan Kutlu istifa etti!

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Son dakika: Denizlispor'da Hakan Kutlu istifa etti!

Süper Lig ekibi Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de dün evinde BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan ve son sıradan kurtulamayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

Hakan Kutlu, BB Erzurumspor yenilgisinin ardından gelen istifa sorusuna; "İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız." demişti.

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Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Son dakika: Denizlisporda Hakan Kutlu istifa etti

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