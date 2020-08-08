MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaştı
GeriFutbol Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaştı
Abone Olgoogle-news

Yukatel Denizlispor teknik direktör konusunda geri sayıma başladı. Geçen sezonu teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan yeşil-siyahlılar, Robert Prosinecki ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Pazartesi gününe kadar Hırvat çalıştırıcı ile resmi sözleşmeye imza atması beklenen Denizlispor'un vakit kaybetmeden iç ve dış transferi bitireceği bildirildi. Öncelikle iç transferde stoper Mustafa Yumlu ile nikah tazeleyen yeşil-siyahlıların Oğuz ve Zeki'yle de el sıkıştığı öğrenildi.



Kurmayların Prosinecki'den gelecek listeye göre de takviye çalışmalarına başlayacağı ve en kısa sürede kadroyu oluşturacağı vurgulandı. Profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat, yeni sezonda güçlü bir Denizlispor oluşturacaklarını söyledi. Fırat, "Hoca sorunumuzu çözeceğiz. Ardından oyuncularımızla anlaşacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirip lige güçlü gireceğiz" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle