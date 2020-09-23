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GeriFutbol Son dakika | Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı transfer ediyor
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DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Son dakika | Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı transfer ediyor

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Süper Lig'de 3. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, Galatasaraylı Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve İsveç asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı.

Yönetimden mutlaka takviye yapmasını isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin kanat mevki için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz'ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Denizlispor'un Jimmy'nin yanı sıra stoper, orta saha ve forvete de transfer yapacağı vurgulandı. 

Son dakika | Denizlispor, Galatasaraydan Jimmy Durmazı transfer ediyor

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