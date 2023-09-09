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Son Dakika: Deniz Türüç'ten Konuşanlar'da Beşiktaş açıklaması!

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#Deniz Türüç#Beşiktaş#Transfer
Son Dakika: Deniz Türüçten Konuşanlarda Beşiktaş açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 15:37

Adı Beşiktaş ile anılan Deniz Türüç, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli programa katıldı. Transfer süreciyle ilgili bilgi veren Deniz Türüç'ün Beşiktaş cevabı dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programda Beşiktaş iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Hasan Can Kaya tarafından kendisine Beşiktaş'la ilgili yöneltilen soruya, "Bir şeyler var ama kesin durum yok. Beşiktaş büyük bir camia" yanıtını verdi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 49 maça çıkarken 10 gol ve 7 asistlik performansa imza attı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

8 TRANSFER YAPILDI 2 İSMİN BONSERVİSİ ALINDI

Beşiktaş 2023-2024 sezonu öncesi kadrosunu 8 yeni isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Eric Bailly ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi. Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak TRANSFER ettiği Arthur Masuaku ve Tayfır Bingöl'ün de bonservislerini aldı.

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#Deniz Türüç#Beşiktaş#Transfer

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