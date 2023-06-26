×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin!

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Teknik Direktör#Servet Çetin
Son Dakika: Demir Grup Sivassporun yeni teknik direktörü Servet Çetin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 10:21

Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Servet Çetin, A Takımımızın Teknik Direktörü Oldu

Demir Grup Sivasspor’umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek.

4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin’in, hem Sivas’ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur.

2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz.

Haberin Devamı

Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz.

Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Teknik Direktör#Servet Çetin

BAKMADAN GEÇME!

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis
Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler