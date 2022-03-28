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Son Dakika: Cyle Larin sahnede! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor...

#Cyle Larin#Kanada#Dünya Kupası
Son Dakika: Cyle Larin sahnede Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupasına gidiyor...

Beşiktaş'tan Atiba ve Larin ile Hatayspor'dan Adekugbe'nin formasını giydiği Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

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2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kanada, sahadan 4-0 galip ayrılarak 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Kanada'nın ilk golünü 13. dakikada Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin kaydederken, diğer goller 44'te Tajon Buchanan, 82'de Junior Hoilett ile 88'de Adrian Mariappa'dan (k.k.) geldi.

13 maç sonunda 28 puana ulaşan Kanada, bitime 1 maç kala elemeleri lider olarak tamamlamayı garantilerken, 7. sıradaki Jamaika 8 puanda kaldı.

36 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte en son 1986 yılında Dünya Kupası'na katılan Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Beşiktaş 'ın yıldız futbolcularından Cyle Larin maça ilk 11'de başlayıp 62 dakika sahada kalırken, Atiba Hutchinson ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Hataysporlu Sam Adekugbe ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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#Cyle Larin#Kanada#Dünya Kupası

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