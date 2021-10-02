Son dakika: Cüneyt Çakır'a büyük şok! Milan'dan UEFA'ya resmi şikayet...

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Spor Arena Dış Haber - Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan'ın Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu maçı yöneten Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla İtalya cephesini oldukça kızdırmıştı.

KIRMIZI KART SONRASI REBIC ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Milan'da 15. dakikadan sarı kart bulunan Franck Kessie'ye 29. dakikada ikinci sarı kartı gösteren ve oyundan atan Cüneyt Çakır'a Kırmızı-siyahlı oyuncuların tepkisi büyük olmuştu. Hırvat futbolcu Ante Rebic, Cüneyt Çakır'ın üzerine yürümüş, Rebic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirmişti.

PENALTI KARARI SONRASI MILAN CEPHESİ ÇILDIRDI

Mücadelede uzatma dakikaları oynanırken Atletico Madrid lehine penaltı kararı veren Cüneyt Çakır, Milanlıları çıldırttı. Topun Kalulu ile Lemar arasında kaldığı pozisyona penaltı kararı vermesi ve VAR'ın inceleme yapmaması İtalyanları çileden çıkarmıştı. İtalyanlara göre penaltı pozisyonunda top önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarptı. Cüneyt Çakır ise takdir hakkını Kalulu'nun eline çarptığı yönünde kullandı ve beyaz noktay8 gösterdi. VAR da pozisyonla ilgili inceleme uyarısı yapmadı.

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ATLETICO 90+7'DEKİ PENALTIYLA KAZANDI

Milan, 20. dakikada Leao'nun golüyle öne geçtiği maça Griezmann'ın 84. dakikada ve Suarez'in 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

PIOLI: ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU

Milan teknik direktörü Stefano Pioli maç sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyi gününde değildi. Sadece Rebic'in kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil ama yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico Madrid lehine oldu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" diye konuştu.

CAPELLO: CÜNEYT ÇAKIR MAÇI MAHVETTİ

Maçı yorumlayan efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi: Milan'ı beğendim, hızlı ve iyi oynadılar ama bu gece kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. Penaltı pozisyonuna VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız.

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BENNACER: VAR NEDEN VAR?

Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Ismael Bennacer de Cüneyt Çakır'ı şu sözlerle eleştirdi: Maçlarda her şeyinizi verseniz de sonucu küçük ayrıntılar belirliyor. Böyle kaybetmek acı verici. Anlamıyorum VAR neden var. Penaltı pozisyonu VAR'a gitse iptal edilirdi, buna eminim."

"VAR'A NEDEN GİTMEDİ ANLAMADIM"

İtalyan eski hakem Gianluca Paparesta da Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili yorumunda; "Penaltı pozisyonunda neden VAR'a gitmedi anlamadım. Tekrarı izlenince topun önce Lemar'ın koluna çarptığı ve ardından Kalulu'nun eline geldiği açıkça görülüyor. Bu kararlarla belki de Milan gruptan çıkamayacak." ifadelerini kullandı.

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MILAN, ÇAKIR'I UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, 2-1 kaybettikleri Atletico Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır'ı resmi bir yazıyla UEFA'ya şikayet etti. UEFA'nın bu konuda nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu.