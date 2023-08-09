Son Dakika: Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu

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Gürcistan Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildiğini açıkladı.

Göreve başlayan Çakır, Gürcistan 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de görev alan hakemlerle yapılan toplantıya katıldı. Gürcistan Futbol Federasyonu'na teşekkür eden ve hakemlere seslenen Çakır, "Bu pozisyon bana teklif edildiğinden beri mükemmel bir iletişimimiz oldu. Gürcistan Futbol Federasyonu yönetimi hakemlikle ilgili vizyonunu, planlarını ve görüşlerini benimle paylaştı. Bu olumlu tutum, bugün burada olmamın ana sebebidir. Kariyerim boyunca birçok büyük maça ve turnuvaya katıldım. Sürdürülebilir başarıya ulaşmak her zaman ana hedefim olmuştur. İlk hedefimiz sürdürülebilir başarıya doğru adımlar atmak olacaktır. Hakem eğitiminde uluslararası standartları tanıtacağız ve uluslararası maçlara daha fazla hakem dahil etmeye çalışacağız. Tüm kulüplere, oyunculara ve teknik direktörlere saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı sahada da bekliyoruz. Amacımız tüm hakemleri ulusal şampiyona maçlarına en iyi şekilde hazırlayalım ki sadece sahada gösterilen futbolun kalitesi konuşulsun. Biz komşuyuz ve burada kaldığım süre boyunca ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasını istiyorum. Bu benim için büyük bir onur olacak" diye konuştu.



