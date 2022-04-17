Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı iptal edildi! TUR 2022'de kazanan Patrick Bevin

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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul'da koşulan son etabı, kötü hava koşulları ve kaygan yollar sebebiyle iptal edildi. TUR 2022'nin kazananı Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin oldu. Jay Vine turu ikinci, Eduardo Sepulveda ise üçüncü sırada bitirdi.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 8. ve son etabı, saat 08:15'te Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı. Starttan sonra başlayan yağmur sebebiyle bazı kazalar yaşandı. 141.1 kilometrelik parkurun 25. kilometresi geçildikten sonra sporcular, yağmur sebebiyle parkurun kayganlığından şikayetçi oldu. Bir süre görevli araçların yanında nötralize olarak güvenli şekilde sürdürülen etap iptal edildi.

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Üsküdar civarında çıkan iptal kararının ardından sporcular yine nötralize şekilde Taksim Meydanı'na dönecek ve madalya töreni düzenlenecek. 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sonuç sıralamasında 7. etap sonunda oluşan genel sıralama baz alınacak.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk üçü

1- Patrick Bevin

2- Jay Vine

3- Eduardo Sepulveda

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun diğer kazananları

Jasper Philipsen (sprint puan klasmanı)

Noah Granigan (Dağların Kralı KOM)

Batuhan Ozgur (Türkiye Güzellikleri)