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GeriFutbol Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı!

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Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı!
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Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı...

Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı! Marca'nın haberine göre daha önceden koronavirüs testi pozitif çıkan Ronaldo'ya ikinci bir test yapıldı ve bu testin de sonucu pozitif çıktı.

Ronaldo, böylece 28 Ekimde oynanacak Juventus - Barcelona maçını kaçıracak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo - Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu, 8 Aralık'ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilir.

Son Dakika | Cristiano Ronaldonun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

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