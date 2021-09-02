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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Cristiano Ronaldo'dan skandal hareket! Rakibine tokat attı ve...

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Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan Portekiz'de kaptan Cristiano Ronaldo, kendisinden beklenmeyecek bir harekete imza attı. 36. yaşındaki yıldız, 15. dakikada kazanılan penaltı öncesi rakibine tokat attı.

Spor Servisi - 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda Portekiz, sahasında İrlanda Cumhuriyeti’ni 2-1 yenerken, maça damga vuran isim Cristiano Ronaldo oldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamayan Portekizli futbolcu, atış öncesi beyaz noktadaki topa ayağıyla dokunan İrlandalı Dara O’Shea’ye tokat attı. Hakemler görmediği için kırmızı kart cezasından kurtulan Ronaldo, 89 ve 90. dakikalarda 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United formasını giydi
Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United formasını giydi!

BİR REKOR DA MİLLİ TAKIMDA KIRDI

Milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei’yi geride bırakarak ‘milli formayla en çok gol atan oyuncu’ rekorunu kırdı.

A Grubu’ndaki diğer maçta Lüksemburg, sahasında Azerbaycan’ı 2-1 yendi.

Diğer sonuçlar şöyle;

D GRUBU: Kazakistan-Ukrayna: 2-2, Fransa-Bosna Hersek: 1-1

F GRUBU: Danimarka-İskoçya: 2-0, Faroe Adaları-İsrail: 0-4

H GRUBU: Slovenya-Slovakya: 1-1, Rusya-Hırvatistan: 0-0, Malta Güney Kıbrıs: 3-0

Son Dakika: Cristiano Ronaldodan skandal hareket Rakibine tokat attı ve...

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