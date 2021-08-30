Son Dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United'da ilk maçına ne zaman çıkacak?
Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun ilk maçına ne zaman çıkacağı sorusu yanıt buldu.
Spor Arena Dış Haberler - Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile 2 yıllık sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti.
Bugün sağlık kontrolünden geçen Portekizli futbolcunun, ilerleyen saatlerde Manchester United ile 2 yıllık kontrat imzalayacağı öne sürüldü. Ronaldo'nun söz konusu sözleşme kapsamında haftalık 480 bin pound kazanması bekleniyor.
Cristiano Ronaldo, haftalık 480 bin pound alması halinde Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku'yu geride bırakarak zirveye yerleşecek.
İLK MAÇINA 11 EYLÜL'DE ÇIKABİLİR
Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla ilk maçına milli aradan sonra çıkacak.
Deneyimli futbolcu, 11 Eylül'de Old Trafford'da oynanacak Newcastle United maçında görev verilmesi halinde süre alabilecek.