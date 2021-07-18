Son Dakika: Cristiano Ronaldo için dev takas iddiası! Portekizliden kafa karıştıran paylaşım - Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber - Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved'in ayrılmayacağını belirttiği Portekizli süper star için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Eski kulübü Manchester United ve Paris Saint-Germain'la adı anılan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken İtalya'dan bomba takas iddiası gündeme geldi.

Fransız ekibinde oynadığı 2 sezonda 33 gol atıp 10 asist yapmasına rağmen takımdan gönderilmesi gündemde olan Mauro Icardi'nin, Ronaldo'nun olası transferinde takasta kullanılabileceği belirtildi.

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Inter'den 50 milyon avroya transfer ettiği Arjantinli golcüyü ucuza vermek istemeyen Paris Saint-Germain'in, Cristiano Ronaldo'nun transferinde oyuncuyu takas olarak kullanabilir.

Juventus'un Ronaldo'nun yüksek maliyetinden kurtulabileceği belirtilirken Icardi'nin de yıllık ücret konusunda indirime gitmesi durumunda transferin gerçekleşmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

MBAPPE, MADRID'E GİDEBİLİR

Haberde ayrıca, Portekizlinin PSG'ye transfer olması durumunda, Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine izin verilebileceği belirtildi.

RONALDO'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla tüm Juventus taraftarlarını merakta bıraktı.

Lüks araçlarıyla sık sık poz verip sosyal medya hesabından paylaşan Porkekizli, bu kez düştüğü notla kafaları karıştırdı.

Aracıyla fotoğrafını paylaşan Ronaldo, "Karar günü" notunu düşerken transfer iddialarını güçlendirdi.

NEDVED 'AYRILMAYACAK' DEMİŞTİ

Pavel Nedved, Ronaldo'nun ayrılacağına yönelik dedikodularla ilgili, "Cristiano'nun temsilcilerinden hiçbiri bize ayrılmak istediğini söylemedi. Bizimle devam etmesini bekliyorum" diye konuşmuştu.

Nedved ayrıca, Crisitiano Ronaldo'nun takımla çalışmalara 25 Temmuz'dan itibaren katılacağını belirtmişti.

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