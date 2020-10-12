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GeriFutbol Son dakika | Çorum FK'da koronavirüs krizi! 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son dakika | Çorum FK'da koronavirüs krizi! 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif...

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Son dakika | Çorum FK'da koronavirüs krizi! 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif...
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi.

Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

 

Son dakika | Çorum FKda koronavirüs krizi 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif...

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