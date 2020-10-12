Son dakika | Çorum FK'da koronavirüs krizi! 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif...

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi.

Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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