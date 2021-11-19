Son Dakika: Corriere Dello Sport duyurdu, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor

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Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.

43 MAÇTA 2 GOL



Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriqi toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriqi kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.

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Devre arasında forvet transferi yapacak olan Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki isim ise Vedat Muriqi. Kosovalı golcü, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadı. Vedat'ın Süper Lig'i bilmesi ve Fenerbahçe'de yabancılık çekmeyecek olması, yönetimin listesinde ilk sıraya yazılmasındaki en önemli etken.

EŞİ, FENERBAHÇE TRANSFER HABERİNİ PAYLAŞTI

İtalya macerasında beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı konuşulan Kosovalı futbolcunun eşi Edibe Muriqi, kısa bir süre önce çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı.

Edibe Muriqi, televizyonda yayınlanan eşi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberin fotoğrafını paylaşmıştı. Edibe Muriqi söz konusu paylaşımına ayrıca Orhan Ölmez'in "Hayallerim" isimli eserini eklemişti.

İTALYANLAR GALATASARAY'I DUYURDU

İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre ise; Lazio'da şans bulamayan Vedat Muriqi teklif gelmesi halinde satılacak. Haberde Kosovalı golcüyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edildi. Devre arasında bu iki kulübün Lazio ile görüşeceği belirtildi.