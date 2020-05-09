Son Dakika | Corona virüsü sonrası çöküş: Porto batıyor

Avrupa futboluna yetiştirdiği oyuncularla tarihi gelirler elde eden Porto, zor günlerden geçiyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Porto, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan kriz sebebiyle batma noktasına geldi.

250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulandı.

Portekiz ekibinin menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.