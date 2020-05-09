MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Corona virüsü sonrası çöküş: Porto batıyor
GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü sonrası çöküş: Porto batıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.05.2020 - 20:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Corona virüsü sonrası çöküş: Porto batıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Corona virüsü sonrası çöküş: Porto batıyor
Abone Olgoogle-news

Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olan Porto'nun büyük bir ekonomik kriz içinde olduğu belirtildi.

Avrupa futboluna yetiştirdiği oyuncularla tarihi gelirler elde eden Porto, zor günlerden geçiyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Porto, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan kriz sebebiyle batma noktasına geldi.

250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulandı.

Portekiz ekibinin menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle