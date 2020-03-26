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GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü günlerinde Ryan Babel'den şok paylaşım
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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Corona virüsü günlerinde Ryan Babel'den şok paylaşım

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Son Dakika | Corona virüsü günlerinde Ryan Babel'den şok paylaşım
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Dünya corona Virüs ile savaşırken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den futbolseverleri şaşırtan bir paylaşım geldi.

Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş  ve Galatasaray formalarını giydikten sonra Ajax'a giden Ryan Babel'in paylaşımı kızdırdı.

Dünya corona virüs ile mücadele ederken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel'in paylaşımı bir hayli tepki çekti. Kullanıcılar Babel'e "Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun.", "Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa’da saygı kazanamayacaksın." şeklinde dönüşler yaptı.

Son Dakika | Corona virüsü günlerinde Ryan Babelden şok paylaşım

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