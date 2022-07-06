Son Dakika: Corinthians, Libertadores Kupası'nda çeyrek finalde! Boca Juniors'ı elediler...

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Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians, Libertadores Kupası'nda normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Boca Juniors'u penaltı atışları neticesinde 6-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

La Bombonera'da oynanan karşılaşmada rakip kaleye 20 şut çeken ev sahibi ekip, bir türlü aradığı golü bulamadı. Müsabakayı bir şutla tamamlayan konuk takımın da skor üretememesiyle normal süre 0-0 sona erdi.

İKİ PENALTI BİRDEN KAÇIRDI

Boca Juniors'ta Benedetto hem normal süre içerisinde hem de penaltı atışlarında kaçırdığı penaltılarla geceye damga vurdu. İlk olarak 32. dakikada topun başına geçen tecrübeli isim, Corinthians kalecisi Cassio Ramos'u geçti ancak direğe takıldı. Benedetto daha sonra ise penaltı atışlarında takımı adına topun başına gelen beşinci isim oldu ancak yine meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

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Konuk takım böylece, Boca Juniors'u penaltı atışları neticesinde 6-5 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiş oldu.

CORINTHIANS TEŞEKKÜR ETTİ

Corinthians maçın ardından kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 32 yaşındaki rakip oyuncuya kaçırdığı penaltılara göndermede bulunmak adına teşekkür etti.

BOCA JUNIORS 0 (5) - (6) 0 CORINTHIANS MAÇININ ÖZETİ

📹🏆 ¡Lo mejor de la clasificación de @Corinthians! Revive las mejores acciones del triunfo por penales ante @BocaJrsOficial.@FutbolSantander pic.twitter.com/0T6ArSNGpv — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 6, 2022

BOCA JUNIORS 0 (5) - (6) 0 CORINTHIANS MAÇININ PENALTI ATIŞLARI