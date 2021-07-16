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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Corinthians Giuliano transferini resmen açıkladı!

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Son Dakika: Corinthians Giuliano transferini resmen açıkladı!

Corinthians, Medipol Başakşehir'den ayrılan Giuliano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Arena Dış Haberler - Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Medipol Başakşehir'den ayrılan Giuliano'nun transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli orta saha oyuncusu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

31 yaşındaki Giuliano, Medipol Başakşehir formasıyla 32 resmi maça çıkmış ve 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Son Dakika: Corinthians Giuliano transferini resmen açıkladı

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