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GeriFutbol Son Dakika | Community Shield'da şampiyon Arsenal! Liverpool penaltılarda yıkıldı
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Community Shield'da şampiyon Arsenal! Liverpool penaltılarda yıkıldı

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Son Dakika | Community Shield'da şampiyon Arsenal! Liverpool penaltılarda yıkıldı
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Arsenal, normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 5-4'lük üstünlük kurdu ve Community Shield kupasını müzesine götürdü

Arsenal, normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shiled'ı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen sezon Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield Kupası için karşı karşıya geldi.

Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Arsenal'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 73. dakikada Takumi Minamino'yla bulduğu golle beraberliği sağladı ve maçın 90 dakikası 1-1 tamamlandı.

Penaltı atışlarına geçilen mücadelede, Liverpool bir atışta gol bulamayınca Arsenal rakibine 5-4'lük üstünlük sağladı ve Community Shield'ı 16. kez kazandı.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mane, Firmino.

Arsenal: Martinez; Bellerin, Holding, Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Nketiah, Aubameyang

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