Son Dakika: Christoph Daum'dan olay Fatih Terim paylaşımı! İstifa göndermesi...

Türkiye kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, Spor Toto Süper Lig'de alınan çarpıcı sonuçların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Son dönemde özellikle Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetiminde aldığı mağlubiyetlerin ardından İstanbul paylaşımları yapan Alman çalıştırıcı, bu kez Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında Fatih Terim paylaşımı yaptı.

Christoph Daum, "Şok! Fatih Terim istifa etti!" manşetinin atıldığı bir gazeteyi okurken çekilmiş fotoğrafını sabah saatlerinde kişisel Instagram hesabından paylaştı. Daum'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.

ULTRASLAN MAÇTAN SONRA İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Twitter hesabından Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e istifa çağrısında bulundu.

ultrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor." dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.

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