Son Dakika: Christoph Daum'dan çok konuşulacak Vitor Pereira ve Emre Belözoğlu sözleri!

ANTALYA (AA) - YASİN TUNCER - Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için görüştüğünü ancak teklifinin kabul görmediğini söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvası, "Türk-Alman Dostluk Günü" etkinliği için kente gelen Daum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ve evindeymiş gibi hissettiğini belirtti.

Türkiye'ye en son iki yıl önce Antakya'ya Museum Oteli'nin davetlisi olarak geldiğini ifade eden Daum, "Harika bir yerdi, daha önce hiç görmediğim bir bölgeydi. Antakya'dan çok etkilendim. Şimdi Süper Lig'de bir takımları da var. Bence rakip takımlar ve taraftarları için Hatayspor güzel bir deplasman." dedi.

Spor Toto Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini kaydeden 68 yaşındaki Alman teknik adam, sarı-lacivertli ekiple gönül bağının hiç kopmayacağını aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un takım için büyük fedakarlık yaptığına ve şampiyonluk için ciddi transferler gerçekleştirdiğine dikkati çeken Daum, şunları kaydetti:

"Başkan olduğundan bu yana teknik direktörün başarılı olması için tüm imkanları sundu. Ama maalesef bir şeyler uyumsuz gidiyor. Umarım Antwerp karşısında deplasmanda kazanılan zafer takımı birbirine kenetler. Fenerbahçe formasını giymek profesyonel bir iş değil, bir onur olmalı. Futbolcuların bunu anlaması gerekir. İş sadece yüksek ücretli kontrata imza atmak değil, önemli olan sarı-lacivertli formanın değerini anlamak. Ali Koç inanılmaz güzel şeyler yapıyor ancak bunu karşılığını futbolculardan göremiyor."



"Pereira başarılarıyla artık herkesi ikna etmek zorunda"



Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimin derin ve dikkatli araştırması sonucu teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu belirten Alman futbol adamı, "Pereira, tecrübeli bir teknik direktör. Şimdi sadece puanlara ve zaferlere ihtiyacı var. Başarılarıyla artık herkesi ikna etmek zorunda. Mourinho gibi olabilirsin ama maç kazanarak, puan alarak. Bunları da yapamazsan, pek tabii ki kovulursun. Ali Koç gerçekten iyi bir başkan, Vitor Pereira'yı her türlü eleştirilere rağmen destekliyor." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada kendisini teknik direktör adayı olarak göstermesini değerlendiren Daum, "İki yıl önce başkan Ali Koç ile seçimlerin ardından bir araya gelmiştim. Kendisi yeni başkandı. Ona 'Tecrübelerimle, bilgi ağımla size destek olabilirim. Fenerbahçe'de görev almak için hazırım.' demiştim. İmza atmak için hazırdım. Sonra bir sonuç çıkmadı. Bu konuda ciddi bir hazırlık göremedim. Şimdi ise sadece onlara şans dileyebilirim." yorumunu yaptı.



Emre Belözoğlu'na sitem



Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın bu senenin başlarında "Yarın çok geç, bugün Daum. Daum'la şampiyon oluruz." şeklindeki çağrısını da duyduğunu anlatan Daum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kim bilir belki şampiyon olurduk. Fenerbahçe'de birçok futbolcuyla iyi diyaloglarım var. Ancak Emre Belözoğlu hariç. Onun benim hakkımda böyle iyi şeyler söylemesini, övmesini bekleyemezsiniz. Fakat beni tanıyan, Daum'la çalışmanın kıymetini bilen futbolcuları ayrı tutuyorum. Bir de beni çok seven Fenerbahçe taraftarları var tabii. Daum gelirse neler yapacağını onlar daha iyi biliyorlardı. Ama bu bizim, yani taraftarların, medyanın isteğiyle olacak şey değildi. Buna başkan karar verecekti."



"Aziz Yıldırım efsane başkan"



Fenerbahçe'de 2009-2010 sezonundan sonra ayrılık yaşadığında o dönemki başkan Aziz Yıldırım'la arasında kırgınlık yaşanmadığını dile getiren Daum, "Aziz Yıldırım'a büyük saygım var. Onunla gerçek bir arkadaşlığımız vardı. Verdiği karara da saygı duydum. Yıldırım, her zaman şampiyonluğu başarı olarak görür, ikincilik onun için başarısızlıktır. Buna saygı duyuyorum. Çünkü çok hırslıydı. Zaman zaman tartışırdık ama Aziz Yıldırım efsane başkan." değerlendirmesinde bulundu.



Türk futbolunda iz bırakan yabancı teknik adamlar arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu konuda adı ilk zikredilecek yabancı teknik direktör Jupp Derwall'dir. Türk futbolunda gerçek profesyonel altyapıyı oluşturan, bugünkü modern yapının temellerini atan kişi Derwall. Sonra Sepp Piontek'i ve Feldkamp'ı anmalıyız. Piontek'in Türk Milli Takımı'nda yaptığı güzel işler unutulmamalı. Daha sonra büyük isimler Carlos Alberto Parreira ve Zico'yu da anımsatmadan geçmeyeyim. Mircea Lucescu, Türkiye Ligi'nde büyük zaferlere imza atmış usta bir hoca."



Beşiktaş'ta görev yaptığı iki dönem boyunca kendini hayır işlerine adayan, lösemili çocuklara maddi ve manevi destekte bulunan Christoph Daum, bu misyonunu Fenerbahçe'de de sürdürmüştü. Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturduğu için mutlu olduğunu kaydeden Daum, "Futbolun yanında saha dışında da birçok sosyal faaliyetlerde, hayır işlerinde bulunmaktan ayrı bir haz alıyordum. Lösemili çocuklar için büyük kampanyalar yaptık. Bence futbol antrenörlüğümden daha başarılı ve faydalı işlerdi bunlar." ifadelerini kullandı.



Kalbindeki Türkiye sevgisinin bambaşka olduğunu söyleyen Chirstoph Daum, her zaman Türk insanının kendisine kucak açtığını belirterek, "Benim sadece arkadaşlarım değiller, onlar benim kardeşlerim, kız kardeşlerim. Türkiye benim ikinci vatanım." yorumunu yaptı.



"Kuntz'un bu teklifi kabul edeceğini beklemiyordum"



Daum, A Milli Futbol Takımı'nın başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un getirilmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Kuntz'un bu teklifi kabul edeceğini beklemiyordum. Çünkü Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda çok iyiydi. Ülkesine iki Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Bu başarılarından dolayı Avrupa'nın büyük kulüpleri onun peşindeydi. Tam bu sırada Tokyo görevi çıktı. Almanya Olimpiyat Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenmişti. O yüzden gelen teklifleri kabul etmedi. Avrupa'da ligler başladıktan sonra da Türkiye'den gelen daveti kabul etti. Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu ve Türk insanını yakından tanıyor, iyi bir teknik direktör. Stefan yaklaşık 20 yıldır antrenörlük yapıyor, tecrübesi yeterli. Elbette kesin başarılı olacağının garantisini veremem ama milli takımı başarıya hazırlayacaktır."

Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin'in de Alman ekolünden geldiğini hatırlatan Daum, "Bazıları Kuntz'un deneyim eksikliğini sorguluyor. Bunu Kuntz için söylerseniz Nuri Şahin için yorumunuz ne olur? Nuri Şahin mükemmel bir futbolcu. Uzun dönem Borussia Dortmund'da forma giydi, daha sonra Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Futbolcuyken çok büyük tecrübeleri oldu. Şimdi umut ediyorum teknik direktörlükte de başarılı olacaktır. Futbolun nasıl oynanacağını bilen zeki biri. Antalyaspor'da güzel işler çıkaracağından eminim." şeklinde görüş belirtti.