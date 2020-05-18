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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son dakika | Chelseali Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı

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Son dakika | Chelseali Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
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Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi, corona virüs (koronavirüs) karantinasını ihlal ettiği geceyi karakolda tamamladı. Odoi'nin evine çağırdığı kadın ambulansla hastaneye giderken, genç futbolcu ise gözaltına alındı.

Mart ayında corona virüsü testi pozitif çıkan Chelsea’nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi sosyal medyada tanıştığı genç bir kadını "Eğlenmek ister misin?" diyerek evine davet etti. 

Daha sonra evde vakit geçirmeye başlayan ikili arasında gerilim yaşandı. Kadının polisi aramasının ardından gece Odoi için karakolda son buldu.

Odoi gece saat 2'de gözaltına alınırken, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen kadın ise ambulansla hastaneye götürüldü. Odoi’nin nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor.

Son dakika | Chelseali Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı

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