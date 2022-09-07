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Son Dakika: Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi resmen sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

#Chelsea#Thomas Tuchel#Premier Lig
Son Dakika: Chelseade Thomas Tuchel dönemi resmen sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 12:09

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildiğini resmen açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun ilk maçında dün deplasmanda GNK Dinamo Zagreb’e 1-0 mağlup olan Chelsea’de fatura Tuchel’e kesildi. Premier Lig’de bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezona istediği gibi başlayamayan Chelsea’de, Şampiyonlar Ligi’nde dün alınan Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında Thomas Tuchel ile ayrılık kararı alındı.

Thomas Tuchel, Londra ekibinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı. Chelsea yönetiminin Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ilk adayının Brighton’ı çalıştıran Graham Potter olduğu ileri sürüldü.

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#Chelsea#Thomas Tuchel#Premier Lig

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