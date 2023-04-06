Son Dakika: Chelsea'de 'geçici' Frank Lampard dönemi! Resmi açıklama geldi...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Frank Lampard ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük yapması konusunda Frank Lampard'la anlaşmaya vardı.

OCAK'TA EVERTON'DAN GÖNDERİLDİ

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da Chelsea'de başlayan Lampard, 2018'de göreve geldiğinde takımın başında çıktığı 84 maçta 1,75 puan ortalaması tutturmuş ve sonrasında 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Frank Lampard son olarak 2022'nin Ocak ayında Everton'la anlaşmış ancak 44 maç sonunda bu yılın Ocak ayında görevine son verilmişti.