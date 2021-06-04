Son Dakika: Chelsea'da Thomas Tuchel'in sözleşmesi uzatıladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde...
"Şampiyonlar Ligi zaferimizin ardından teknik direktörümüz Thomas Tuchel'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını mutlulukla duyuruyoruz."
Tuchel yönetiminde geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan "Maviler", Premier Lig'i ise 4. sırada tamamlamıştı.
Öte yandan 2019-2020 sezonunda da PSG'yi Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Tuchel, farklı takımlarla üst üste iki sezon "Devler Ligi" finali gören ilk teknik direktör olmuştu.
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