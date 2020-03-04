Son Dakika | Cenk Tosun'a bir şok daha! Sözleşmesi feshedildi...

Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de Crystal Palace idmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun, devre arasında kiralık olarak gittiği Palace ile yollarını ayırdı.

Liverpool Echo'nun haberine göre Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a geri gönderdi.

EVERTON TARAFTARLARI TEPKİLİ

Milli futbolcumuzun bonservisini elinde bulunduran Everton, yıl sonuna kadar Cenk'in maaşını verecek. Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi.

Cenk, devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti... Golcü futbolcunun EURO 2020'de de olması beklenmiyor.