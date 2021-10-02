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Son dakika: Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor...

#Transfer#Cenk Tosun#Beşiktaş
Son dakika: Cenk Tosun Beşiktaşa geri dönüyor...

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, şimdiden devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalara başladı. Yerli golcü arayışında olan siyah-beyazlıların gündemindeki isim ise Cenk Tosun. Geçen sezonun kış transfer döneminde Everton'dan kiralanan milli futbolcu ağır bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. İngiliz ekibinde antrenmanlarını sürdüren Cenk'in ekim ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Değişen yabancı kuralının ardından yerli oyuncuların rotasyonda daha önemli bir konuma gelmesiyle siyah-beyazlı ekip de gol bölgesine Türk bir futbolcuyu almak istiyor. Kara Kartal'da Cenk Tosun sesleri yükselmeye başladı.

2018 yılında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, Ada'da beklediği kadar etkili olamadı. Golcü oyuncu, geçen sezonun ocak ayında İngiliz ekibinden kiralık olarak Beşiktaş'a döndü. Ancak Cenk Tosun büyük bir talihsizlik yaşadı. Erzurumspor deplasmanında ağır bir sakatlık yaşayan Cenk sezonu kapattı.

Milli oyuncu sezon sonunda kulübüne dönerken, çalışmalarını da sürdürüyor. Ekim ayında sahalara dönmesi beklenen Cenk'in form tutması durumunda Beşiktaş'ın kiralamak için yeniden harekete geçeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Cenk Tosun'a söz verdiğini ve milli oyuncunun istediği zaman siyah-beyazlı kulübe geri dönebileceğini açıklamıştı.

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#Transfer#Cenk Tosun#Beşiktaş