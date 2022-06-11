Son dakika: Cem Bölükbaşı Azerbaycan GP'de kaza yaptı! Çok iyi yükselmişti ama...

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Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden Cem Bölükbaşı, Bakü'de koşulan Azerbaycan Grand Prix'si sprint yarışında büyük şanssızlık yaşadı.

Yarışa 21. sırada başlayan Cem, startta 3 sıra kazanıp sonrasında yapılan hatalardan da yararlanıp 12. sıraya kadar yükseldi. Yaşanan kaza sonrası piste giren güvenlik aracı son turda pistten çıktı. İlk virajda Calan Williams ile kazaya karışan Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü yarışı tamamlayamamış oldu.

Bakü'deki sprint yarışını Frederik Vesti kazandı. Jejan Daruvala ikinci, Liam Lawson ise üçüncü oldu.

MONACO'DA EN İYİ YARIŞINI ÇIKARMIŞTI

Cem Bölükbaşı, 2 hafta önce koşulan Monaco Grand Prix'sinde hem sprint yarışını hem de ana yarışı yükselişle tamamlamıştı. Milli sporcumuz 18. sırada başladığı sprint yarışını 12. sırada, 20. sırada başladığı ana yarışı ise 11. sırada bitirmiş ve kariyerinin en iyi yarış sonucunu elde etmişti.

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CİDDE'DE KAZA YAPTI, İKİ YARIŞ KAÇIRDI

Kariyerinde ilk kez Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, Cidde'de koşulan Suudi Arabistan GP'de kaza yapmış ve kaburgalarını kırmıştı. Cem bu kaza sonrası iki yarış kaçırmıştı ve tedavisinin ardından Barselona'da mücadele etmişti.