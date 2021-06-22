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EURO2020
Haber Giriş: 22.06.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Çekya 0-1 İngiltere / Maç sonucu

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Son Dakika: Çekya 0-1 İngiltere / Maç sonucu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu son maçında Çekya'yı 1-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak bir üst tura yükselirken Çekler, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alıp son 16'ya çıktı.

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  • Çekya - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Çekya - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Çekya - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Çekya - İngiltere maçından öne çıkan fotoğraflar
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Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen iki takımdan İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Çekya ile karşılaştı.

Maçı baştan sona kontrolü altında tutan İngiltere, 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sterling'in 2. dakikada yakaladığı gol pozisyonunda ise top, direkten döndü.

Bu sonuçla İngiltere, grup lideri olarak 7 puanla, Çekya ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schich

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Grealish, Sterling, Kane

Son Dakika: Çekya 0-1 İngiltere / Maç sonucu

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