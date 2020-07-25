Son Dakika | Caner Erkin'in menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştı mı?

Caner Erkin'in Galatasaray ile anlaştığı yönünde geçen son dakika haberleri sonrası deneyimli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

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