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GeriFutbol Son Dakika | Caner Erkin'in menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştı mı?
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Haber Giriş: 25.07.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Caner Erkin'in menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştı mı?

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Son Dakika | Caner Erkin'in menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştı mı?
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Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Caner Erkin'in Galatasaray ile anlaştığı yönünde geçen son dakika haberleri sonrası deneyimli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

Son Dakika | Caner Erkinin menajeri açıkladı Galatasaray ile anlaştı mı

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