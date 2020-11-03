MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Çağlar Söyüncü müjdesi! Teknik direktörü açıkladı...
GeriFutbol Son Dakika | Çağlar Söyüncü müjdesi! Teknik direktörü açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Çağlar Söyüncü müjdesi! Teknik direktörü açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Çağlar Söyüncü müjdesi! Teknik direktörü açıkladı...
Abone Olgoogle-news

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Çağlar Söyüncü için İngiltere'den sevindiren bir açıklama geldi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Leeds United'ı 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı.

Rodgers, 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Çağlar hakkında müjdeli haberi verirken ''Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir.'' sözlerini kullandı.

 

Son Dakika | Çağlar Söyüncü müjdesi Teknik direktörü açıkladı...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle