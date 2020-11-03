Son Dakika | Çağlar Söyüncü müjdesi! Teknik direktörü açıkladı...
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Çağlar Söyüncü için İngiltere'den sevindiren bir açıklama geldi.
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Leeds United'ı 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı.
Rodgers, 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Çağlar hakkında müjdeli haberi verirken ''Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir.'' sözlerini kullandı.
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