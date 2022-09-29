Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Çağlar Söyüncü için Serie A iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Çağlar Söyüncü#Leicester City
Son Dakika: Çağlar Söyüncü için Serie A iddiası Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 08:53

Leicester City'den ayrılması gündemde olan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Leicester City'de mutsuz olan Çağlar Söyüncü için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girmişti. Ancak milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için iki takımın ilgisine de teşekkür ederek reddetmişti.

Milli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulurken bir dünya devi devreye girdi. Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in yüksek ilgisi bulunduğu söylenirken bu transferde İspanyol ekibine bir rakip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan bir habere göre Inter, Leicester City'de yeteri kadar süre alamayan Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin devre arasında Çağlar Söyüncü için bir girişimde bulunacağı belirtiliyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Çağlar Söyüncü#Leicester City

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia