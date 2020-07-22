Son Dakika | Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi Lille transfer listesine ekledi.

Yıldız futbolcunun transferi hakkında babası Fikret Yılmaz'dan açıklama geldi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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