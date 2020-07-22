Son Dakika | Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Siyah beyazlı takımın kaptanı, Lille ile anlaşma aşamasına geldi.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. NTV Spor'uın haberine göre milli futbolcu alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etti. Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun, 12 milyon TL alacağı bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak.

Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da. Sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin sağlık heyeti

de İstanbul'a gelecek ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak.

Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak

BURAK'IN BABASI FİKRET YILMAZ: ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Burak'ın babası Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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