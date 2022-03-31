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Son Dakika: Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a dönüyor! Son karar Valerien Ismael'in...

#Burak Yılmaz#Transfer#Beşiktaş
Son Dakika: Burak Yılmaz adım adım Beşiktaşa dönüyor Son karar Valerien Ismaelin...

Lille formasıyla yaşadığı şampiyonluğun ardından kariyer finalini Beşiktaş’ta yapmak isteyen Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönüş yolunda. Yönetimin yeşil ışık yaktığı 36 yaşındaki futbolcu, Ismael'in onayı halinde Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

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Fransa Lig 1 ekibi Lille’de geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu dönem bitiminde ayrılığa hazırlanan Burak Yılmaz, Türkiye’ye geri dönüşe yeşil ışık yakmıştı.

Fanatik'in haberine göre; 36 yaşında olmasına rağmen formda bir görüntü ortaya koyan Burak, 1 sezon Beşiktaş ’ta oynayıp futbol hayatına nokta koymaya olumlu bakıyor. Beşiktaşlı idarecilerin geri dönüşüne sıcak baktığı başarılı futbolcu için son kararı, teknik direktör Valerien Ismael verecek.

Sezon sonunda Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le yollarını ayırmaya hazırlanan Kara Kartal’da Fransız teknik adam, Burak konusunda son sözü söyleyecek. Genç hoca, tecrübeli isim için çalışmalara başladı.

‘Niye istemeyeyim...’

Beşiktaş kongre üyesi olan Burak Yılmaz, geçen yıl yaptığı özel açıklamada, “Beşiktaş’tan ayrılırken çok önemli bir meblağ bıraktım. Beşiktaş için her zaman iyi düşüncelere sahibim. Bana ayrılırken, ‘Türkiye’ye geri dönersen Beşiktaş’ta tekrar oynamak ister misin’ diye sormuşlardı. Dönersem Beşiktaş’ta oynamayı niye istemeyeyim” sözlerini sarf etmiştik.

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‘Önünde sadece 12 gol var...

Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa’da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Burak’ın Süper Lig ’de 13 sezonda çıktığı 327 maçta 188 golü bulunuyor. Burak, ligdeki son sezonunda 2019-20’de Beşiktaş formasıyla 25 maçta 13 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, geçen sezon ortaya koyduğu etkili performansla Lille'i Fransa Lig 1 şampiyonluğuna taşıyan en önemli etken olmuştu.

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#Burak Yılmaz#Transfer#Beşiktaş

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