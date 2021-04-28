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GeriFutbol Son Dakika: Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı

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Son Dakika: Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı

Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Eski yöneticilerden Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Elmas açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


 

Son Dakika: Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı

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