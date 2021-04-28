Son Dakika: Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı

Eski yöneticilerden Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Elmas açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz...

Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum.#BirlikteÇokŞeyBaşaracağız pic.twitter.com/Z18AQNBp80 — Burak Elmas (@burakelmas_tr) April 28, 2021

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