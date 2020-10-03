Son Dakika | Bruma, Olympiakos'a transfer olmak için Yunanistan'da!

Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile adı geçen Bruma, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olmak üzere.

Portekizli futbolcu Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti.

Bonservisi PSV'de bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibiyle kiralık sözleşmeye imza atacak.

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