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Futbol
Haber Giriş: 03.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bruma, Olympiakos'a transfer olmak için Yunanistan'da!

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Son Dakika | Bruma, Olympiakos'a transfer olmak için Yunanistan'da!
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Transferde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Bruma, imza için Yunanistan'a gitti...

Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile adı geçen Bruma, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olmak üzere.

Portekizli futbolcu Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti.

Bonservisi PSV'de bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibiyle kiralık sözleşmeye imza atacak.

Son Dakika | Bruma, Olympiakosa transfer olmak için Yunanistanda

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