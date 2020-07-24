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GeriFutbol Son Dakika | Boluspor Başkanı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 24.07.2020 - 18:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Boluspor Başkanı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini açıkladı!

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Son Dakika | Boluspor Başkanı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini açıkladı!
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Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı. Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı.

Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı." şeklinde konuştu.

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