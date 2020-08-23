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GeriFutbol Son dakika | Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic koronavirüse yakalandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic koronavirüse yakalandı!

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Son dakika | Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic koronavirüse yakalandı!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.

 

Son dakika | Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic koronavirüse yakalandı

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