Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni transfer bombası! Boupendza’ya yeni teklif...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu...Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu... #Transfer
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
İstifa depremi Peş peşe görevi bıraktılarİstifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar#İngiltere
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Pentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktıPentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktı#ABD
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Havalimanında çok konuşulan fotoğraf Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi...Havalimanında çok konuşulan fotoğraf! "Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi..."#Galatasaray
Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaretEmine Erdoğan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret#Emine Erdoğan
Yunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktıYunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktı#Aylan Kurdi
Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...Aşk galip geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...#Demet Özdemir
Ceylan Ertemden yeni açıklamaCeylan Ertem'den yeni açıklama!#Ceylan Ertem
Serenay Sarıkayanın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldımSerenay Sarıkaya'nın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım#Serenay Sarıkaya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni transfer bombası! Boupendza’ya yeni teklif...

#Transfer#Beşiktaş#Aaron Boupendza
Son Dakika: Beşiktaştan yeni transfer bombası Boupendza’ya yeni teklif...

Beşiktaş’ın, listesindeki Boupendza’ya şartı var. Kartal, Al Arabi’de 2 milyon Euro ve yüksek bonuslar kazanan Gabonlu futbolcuya 1.5 milyon Euro’luk teklifle gitmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Hücumda Michy Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş , forvete Aaron Boupendza takviyesini düşünüyor.

Bu transferi gelecek sezon için gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlıların önündeki en büyük engel ise oyuncunun maaşı…

Gabonlu futbolcu, Hatayspor'daki 22 gol ve 1 asistlik performansı sonrası 2 milyon Euro garanti ücret ve yüksek bonuslar karşılığında Al Arabi'ye imza atmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya 1.5 milyon Euro'luk bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Boupendza'dan maaşında indirim yapmasını isteyecek olan siyah beyazlılar, tekliflerin kabul görmesi halinde bu transferi bitirecek.

LJAJİC GİTMEMEKTE DİRENİYOR

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Adem Ljajic, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve GZT Giresunspor'un tekliflerini kabul etmedi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, " Transfer zorla yapılmaz. Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmazsa verimli olamayız" dedi. Ljajic, daha önce Başakşehir'in teklifini kabul etmiş ancak Beşiktaş ile alacakları konusunda anlaşamadığı için transferi gerçekleşmemişti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Aaron Boupendza

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson