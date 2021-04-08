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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi!

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Son Dakika: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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