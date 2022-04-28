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Son Dakika: Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması!

#Beşiktaş#Umut Meraş#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaştan Umut Meraş açıklaması

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Umut Meraş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Deneyimli sol bekin, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Yukatel Kayserispor maçında forma giyememesi bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

 

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#Beşiktaş#Umut Meraş#Sakatlık

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