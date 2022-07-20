Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'tan transferde Tolga Ciğerci sürprizi!

#Transfer#Tolga Ciğerci#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaştan transferde Tolga Ciğerci sürprizi

İkinci etap kampında merkezde oynayabilen 5 ismin performansına göre takviye kararı verilecek. Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael’in transfer istemesi halinde şu anda boşta olan Tolga Ciğerci ile masaya oturulacak.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak. 33 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönüş süresinin ise 2-3 ayı bulması bekleniyor.

5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in ilk 6 haftasında görev alamayacak olan Brezilyalı yıldızın yerine transfer yapılıp yapılmama kararı ise Beşiktaş'ın İspanya kampında verilecek. Siyah-beyazlı takımın halihazırda elinde merkezde oynayabilecek oyuncuları; Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Atiba ve Kartal Kayra Yılmaz.

TOLGA, BAŞAKŞEHİR İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Eldeki 5 futbolcu şu an için yeterli görülüyor. Bu isimlerden İspanya etabında verim alınması ve sakatlık yaşanmaması halinde orta sahaya transfer düşük ihtimal. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile İsmael'in yapacakları değerlendirme sonrası durum netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Öncelikle Wolverhampton ve D. Alaves hazırlık maçlarında takımı görmek isteyen Fransız hoca, ardından raporunu yönetime iletecek.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş orta sahayı yedekleyebilecek bir alternatif harekâtı yaparsa, henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki Tolga Ciğerci ile görüşecek.

Şubat 2021'de Fenerbahçe'den Başakşehir'e gelen Tolga, 1.5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Tolga Ciğerci#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh

BAKMADAN GEÇME!

Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh