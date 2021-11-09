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Son Dakika: Beşiktaş'tan Talisca operasyonu! Transfer formülü hazır...

#Beşiktaş#Talisca#Transfer

Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle transfer dönemine damgasını vuran Beşiktaş, devre arasını da hareketli geçirecek. Forvette Cenk Tosun için kararlı olan yönetim, savunmaya da takviye yapmayı hedefliyor. Ocak ayında Kaan Ayhan için Sassuolo’yla yeni bir görüşme yapacak olan Kara Kartal, eğer yine başarılı olamazsa bu kez formül değiştirecek. Ayrıca Beşiktaş'ın Talisca için de planı hazır durumda.

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Süper Lig’de 12. haftayı 2-1’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle kapatıp zirveyle olan farkını 10’a yükselten Siyah-Beyazlılar, Milli arayı güç toplayarak geçirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, takım toparlayıp Milli ara sonrasında bambaşka bir görüntü yaratmayı planlarken yönetim de hareket planını hazırladı.

Sezon başında; Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic gibi bomba transferlere imzasını atan Beşiktaşlı idareciler, devre arasında da gaza basacak. Lig ve Avrupa’da özellikle bitirici vuruş konusunda sorun yaşayan takıma ilk olarak golcü takviyesi yapılacak. Dizindeki sakatlığını atlatması sonrasında Everton’ın son 2 maç kadrosuna giren Cenk Tosun için İngiliz ekibiyle devre arasında görüşmeler başlayacak.

Yönetimin planı hazır

Cenk Tosun’u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, ikinci hamleyi Kaan Ayhan için yapacak. A Milli futbolcu için sezon başında Sassuolo’yla yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş Yönetimi, ara transferde bu kez işi çözmeyi planlıyor. Kaan’la anlaşma sağlayan idareciler, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kapısını çalacağı Çizme ekibini bu kez ikna etmeyi planlıyor. Eğer Kaan’da yine beklenen olmazsa Kartal, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmama kararı aldığı Fabrice N’Sakala’yla devre arasında yollarını ayırıp kontenjanda yer açarak savunma hattına yabancı bir futbolcu transferi yapabilir. Sezon başında gündeme gelen Cagliari’li Diego Godin yine hedefler arasına girebilir.

Larin’in yerine Talisca!

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Fanatik'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la ayrılığın eşiğinde bulunan Anderson Talisca da Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan isimlerden... Yönetim, Milli arada Cyle Larin’le sözleşme uzatmazsa devre arasında Kanadalı futbolcuyla da yollar ayrılabilir. Bu ihtimal halinde Siyah-Beyazlı formayla kiralık olarak görev yaptığı dönemde lige damgasını vuran Talisca için harekât başlayabilir.

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#Beşiktaş#Talisca#Transfer

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