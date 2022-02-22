Son dakika: Beşiktaş'tan Sörloth hamlesi! Gedson Fernandes taktiği ve Trabzonspor detayı...

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Yeni sezon için transfer çalışmalarının ilk adımını Gedson Fernandes ile atan Beşiktaş , santrfor ve sol kanat için de kolları sıvadı. Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kartal, yeni sezonda nokta atışı yapmak istiyor. Sabah'ın haberine göre Pivot santrforları değerlendirmeye alan yönetim, ilk sıraya Alexander Sörloth'u yazdı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen hatta temsilcileriyle İstanbul'da uzun süre görüşme yapılarak belirli bir aşamaya gelinen Sörloth için siyah-beyazlılar artık daha ciddi. Leipzig istediği verimi alamayınca oyuncuyu Real Sociedad'a kiralarken, İspanyol kulübü de gelecek yıl Norveçli'yle devam etmeyi düşünmüyor.

GEDSON TAKTİĞİ UYGULANACAK

Bu sezon 29 resmi maça çıkıp sadece 5 gol bulan 26 yaşındaki forvetin sezon sonunda Leipzig'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Kartal oyuncu için iki teklif hazırladı. İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Leipzig'in sadece satış kararı alması halinde ise daha düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek. Bu noktada yönetim Gedson transferindeki gibi bir sonraki satıştan pay da dahil farklı bonusları da masaya koyacak.

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GÖRÜŞME ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR'DA AMA...

Trabzonspor geçen sezon başında Crystal Palace ile birlikte Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'tan 10 milyon Euro kazanmıştı. Bordo-mavililer, sözleşmeye de "Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" maddesi koydurdu. Ancak Trabzon, Sörloth'u almak istemezse veya talip olup anlaşamazsa Beşiktaş için hiçbir engel yok.