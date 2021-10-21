Son dakika: Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'a profesyonel sözleşme

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 2016 yılından beri Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde gelişimini sürdüren, son olarak U-19 Akademi Takımımızın formasını giyen 15 Ağustos 2005 doğumlu forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı.



Semih Kılıçsoy, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde; Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz Ceyhun Kazancı ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi’nin katılımıyla profesyonel sözleşmeyi imzaladı.