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Son Dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Necip Uysal ve Mehmet Topal...

#Beşiktaş#Necip Uysal#Mehmet Topal
Son Dakika: Beşiktaştan sakatlık açıklaması Necip Uysal ve Mehmet Topal...

Son dakika haberi... Antalyaspor'la deplasmanda oynanan mücadelede sakatlık geçiren Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın son durumlarıyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

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Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü imzalı açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal’ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal’a Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Mehmet Topal