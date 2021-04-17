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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

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Son Dakika: Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıkladı. Yıldız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son Dakika: Beşiktaştan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Son Dakika: Beşiktaştan Oğuzhan Özyakup açıklaması

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